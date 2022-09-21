Як пише Politeka.net , відома українська співачка та екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська з початку повномасштабної війни в Україні разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів.

Артистка обожнює привертати до себе увагу і робить все, щоб про неї не забули. У хід йдуть різні прийоми від пікантних фото та екстравагантного вбрання, до різких висловлювань на адресу колег.

Цього разу Слава вирішила зачепити українців мовою.

На своїй сторінці у Instagram співачка показала свої ранкові будні. На фото вона проводить 7-річного сина Леона до школи.

Але підписати правильно у Слави не вийшло, тому вона попросила допомоги своїх фоловерів.

«Как переводится «Картина маслом» «картина олією»?, - инициировала беседу Каминская.

Користувачі мережі миттєво включилися в обговорення, дехто сприйняв питання як глузування з української мови.

"Це питання можна сприйняти як насмішку з рідної мови? Ви точно за Україну?",

"Так і буде. Є вершкове масло, а є машинне масло. Ніхто не говорить машинна олія або вершкова олія",

"В українській мові є слово масло! Олія може бути соняшникова, а от масло вершкове. 😂",

"Так що не треба нічого перекладати, нехай залишиться картина маслом. Треба ж розмовляти красиво, а не правильно 😍😍😍",

"На жаль, не все перекладається",

"Відкрийте словник і подивіться)", - коментують у мережі.

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