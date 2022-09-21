Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.

Артистка обожает привлекать к себе внимание и делает все, чтобы о ней не забыли. В ход идут разные приемы от пикантных фото и экстравагантных нарядов, до резких высказываний в адрес коллег.

На этот раз Слава решила зацепить украинцев языком.

На своей странице в Instagram певица показала свои утренние будни. На фото она провожает 7-летнего сына Леона в школу.

Но вот подписать правильно у Славы не получилось, поэтому она попросила помощи своих фолловеров.

«Как переводится «Картина маслом» «картина олією»?, - инициировала беседу Каминская.

Пользователи сети мгновенно включились в обсуждение, некоторые восприняли вопрос, как насмешку над украинским языком.

"Этот вопрос можно воспринять как насмешку над родным языком? Вы точно за Украину?",

"Так и будет. Имеется сливочное масло, а есть машинное масло. Никто не говорит машинное масло или сливочное масло",

"В украинском языке есть слово масло! Масло может быть подсолнечное, а вот масло сливочное. 😂",

" Так что не надо ничего переводить пусть останется картина маслом. Надо же разговаривать красиво, а не правильно 😍😍😍",

"К сожалению, не всё переводится",

"Откройте словарь и посмотрите)", - комментируют в сети.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" озадачила поклонников переменами во внешности

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