Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса та волонтерка Даша Астаф'єва розповіла про українського телеведучого, якого на її думку, недооцінюють. Вона поділилася у своєму Instagram спільним з ним фото та захопилася українцем, який прославився після травел-шоу "Орел і Решка".

Зокрема, Даша Астаф'єва зустріла українського ведучого та шоумена Андрія Бєднякова. За її словами, багатьом телеведучим та акторам варто в нього повчитися.

"Я ні на що не нарікаю... але як можна було так довго не помічати Андрія Бєднякова? Це ж обличчя гумору та дотепності. Дуже багатьом українським ведучим треба повчитися його майстерності бути доречною та корисною", - написала Даша Астаф'єва.

Співачка також виклала їхнє спільне фото. Знаменитості позували у повсякденному вбранні. У той час, як ведучий вибрав світлу гаму, Даша віддала перевагу темним кольорам. Обидва мило посміхалися на камеру.

Телеведучий Андрій Бєдняков народився у Маріуполі Донецької області. Він з перших днів війни пише правду про російську агресію проти України на своїй сторінці в Instagram, де має 1,8 млн передплатників. Багато постів він присвячує своєму рідному місту.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.