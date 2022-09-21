Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и волонтер Даша Астафьева рассказала об украинском телеведущем, которого по ее мнению, недооценивают. Она поделилась в своем Instagram общим с ним фото и восхитилась украинцем, который прославился после травел-шоу "Орел и Решка".
В частности, Даша Астафьева встретила украинского ведущего и шоумена Андрея Беднякова. По ее словам, многим телеведущем и актерам стоит у него поучиться.
"Я ни на что не сетую... но как можно было так долго не замечать Андрея Беднякова? Это же лицо юмора и остроумия. Очень многим украинским ведущим нужно поучиться его мастерства быть уместным и полезным", - написала Даша Астафьева.
Певица также выложила их общее фото. Знаменитости позировали в повседневных нарядах. В то время, как ведущий выбрал светлую гамму, Даша предпочла темные цвета. Оба мило улыбались на камеру.
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Телеведущий Андрей Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области. Он с первых дней войны пишет правду о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков. Много постов он посвящает своему родному городу.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.