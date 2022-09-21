Цього разу на своїй сторінці в Instagram Клопотенко розповів, що цьогоріч до рейтингу топ-100 найкращих шефів не увійшов жодин шеф із рф.

"Українці, ми маємо голос, дякую вам. Ми у тилу маємо битись так само, як і на фронті. Багато хто втомився у світі від війни і хочеться, щоб все закінчилось. Ми, українці, також хочемо більше, ніж будь-хто припинення війни. Але ми хочемо не просто кінця, а перемоги. Дякую The Best Chef Awards за те, що зрозуміли нашу біль і показали свою позицію. Це важливо. Їжа не має кордонів, їжа об‘єднує, їжа розвиває, їжа рятує життя - це правило вічне"? — наголосив "Мастер Шеф".

Шанувальники в коментарях підтримали Євгена:

"росіяне так ненавидять весь світ і в той же час так чекають премії від "купки фашистів". Якщо це така позорна премія, нащо ж вони її так хочуть?)",

"От цікаві. А при чому там політика? Всього-на-всього ненависть до рф і росіян. 😁 Клас! Дякую!",

"Сильно вийшло! 🦾 Бо істина проста: щоб творити, не можна знищувати і вбивати.) Якщо вони хочуть бути творцями у будь-якій галузі, то мають припинити руйнування та вбивства, як руйнівники. Тому хай звикають програвати і бути вигнанцями орченята... А ми - творці - переможемо скрізь",

"Як огидно читати їх скинення🤢 та блювання🤮 про несправедливість, соціальна ізоляція навіть близько не стоїть з тим жахом що вони зробили з нашою країною, з нашими людьми... Вони повинні мовчки прийняти це! Це крапля в морі стосовно маштабів звірства недоармії рф".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

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