В этот раз на своей странице в Instagram Клопотенко рассказал, что в этом году в рейтинг топ-100 лучших шефов не вошел ни один шеф из России.

"Украинцы, мы имеем голос, спасибо вам. Мы в тылу должны биться так же, как и на фронте. Многие устали в мире от войны и хотят, чтобы все закончилось. Мы, украинцы, тоже хотим больше, чем кто-либо прекращение войны.Но мы хотим не просто конца, а победы.Спасибо The Best Chef Awards за то, что поняли нашу боль и показали свою позицию.Это важно.Еда не имеет границ, еда объединяет, еда развивает, еда спасает жизнь - это правило вечное"? - подчеркнул "Мастер Шеф".

Поклонники в комментариях поддержали Евгения:

"россияне так ненавидят весь мир и в то же время так ждут премии от "кучки фашистов". Если это такая позорная премия, зачем же они ее так хотят?)",

"Вот интересные. А при чем там политика? Всего-навсего ненависть к рф и россиянам. 😁 Класс! Спасибо!",

"Сильно получилось! 🦾 Потому что истина проста: чтобы творить, нельзя уничтожать и убивать.) Если они хотят быть творцами в любой отрасли, то должны прекратить разрушения и убийства, как разрушители. Поэтому пусть привыкают проигрывать и быть изгнанниками орчатки. А мы - творцы - победим везде".

"Как противно читать их скуление 🤢 и рвоту 🤮 о несправедливости, социальная изоляция даже близко не стоит с ужасом, что они сделали с нашей страной, с нашими людьми... Они должны молча принять это! Это капля в море относительно масштабов зверства недоармии рф".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.