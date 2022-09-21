На своїй сторінці в Instagram Григорій розмістив свій авторський вірш, у якому висловився про нове звернення російського диктатора володимира путіна щодо мобілізації в рф та референдумів на окупованих територіях України.

"Воно укотре нам хотіло перєдать прівєт

Донести, що він сильний, мощний і тому подібне

Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет

Й сказали - вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє

Не час благати й падати в коліна

Не треба було пхати носа у святе

Бо всі одразу знали - Переможе Україна!", — пише Решетнік.

Шанувальники в коментарях до публікації підтримали ведучого: "Неймовірно круто!!!👏", "Тільки так💙💛", "Ваші вірші, Гріша, то шедевр! ❤", "Зробили мій ранок❤️ Дякую", "браво".

Прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" запланована на 30 вересня. Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.

Головним героєм нового "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Він народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США, а тепер живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

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