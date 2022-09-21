На своїй сторінці в Instagram Григорій розмістив свій авторський вірш, у якому висловився про нове звернення російського диктатора володимира путіна щодо мобілізації в рф та референдумів на окупованих територіях України.
"Воно укотре нам хотіло перєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали - вова, ти нам не потрібен
Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали - Переможе Україна!", — пише Решетнік.
Шанувальники в коментарях до публікації підтримали ведучого: "Неймовірно круто!!!👏", "Тільки так💙💛", "Ваші вірші, Гріша, то шедевр! ❤", "Зробили мій ранок❤️ Дякую", "браво".
Прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" запланована на 30 вересня. Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.
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Головним героєм нового "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Він народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США, а тепер живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.
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