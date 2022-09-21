На своей странице в Instagram Григорий разместил свое авторское стихотворение, в котором высказался о новом обращении российского диктатора владимира путина относительно мобилизации в рф и референдумов на оккупированных территориях Украины.
"Воно укотре нам хотіло перєдать прівєт
Донести, що він сильний, мощний і тому подібне
Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет
Й сказали - вова, ти нам не потрібен
Прощай, браток, ти відіграв своє
Не час благати й падати в коліна
Не треба було пхати носа у святе
Бо всі одразу знали - Переможе Україна!", - пишет Решетник.
Поклонники в комментариях к публикации поддержали ведущего: "Невероятно круто!!!👏", "Только так💙💛", "Ваши стихи, Гриша, это шедевр! ❤", "Сделали мое утро❤️ Спасибо", "браво".
Премьера 12-го сезона шоу "Холостяк" запланирована на 30 сентября. Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.
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Главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Он родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США, теперь живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.