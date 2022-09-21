На своей странице в Instagram Григорий разместил свое авторское стихотворение, в котором высказался о новом обращении российского диктатора владимира путина относительно мобилизации в рф и референдумов на оккупированных территориях Украины.

"Воно укотре нам хотіло перєдать прівєт

Донести, що він сильний, мощний і тому подібне

Проте увечері зайшли всі друзі в кабінет

Й сказали - вова, ти нам не потрібен

Прощай, браток, ти відіграв своє

Не час благати й падати в коліна

Не треба було пхати носа у святе

Бо всі одразу знали - Переможе Україна!", - пишет Решетник.

Поклонники в комментариях к публикации поддержали ведущего: "Невероятно круто!!!👏", "Только так💙💛", "Ваши стихи, Гриша, это шедевр! ❤", "Сделали мое утро❤️ Спасибо", "браво".

Премьера 12-го сезона шоу "Холостяк" запланирована на 30 сентября. Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.

Главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Он родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США, теперь живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.