Музикант Потап повернувся в Україну зовсім нещодавно і почувається вдома просто щасливим.

Як повідомляє Politeka.net, продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап насолоджується поверненням додому. Цього разу він вирішив продемонструвати фанам та інший бік свого життя. Як виявилось, артист дуже любить покопатися у землі. На своїй сторінці в Instagram він показав урожай у своєму саду.

Потап поділився фото, на якому з гордістю показав свій урожай яблук, які вже готові до вживання. Судячи з досить усмішкою музиканта, такі звичайні приземлені речі приносять йому багато радості. Всю красу власного саду музикант, на жаль, не став показувати.

"Погляньте, як уродила яблунька моя! Я ж її саджав! Збираємо врожай! Ой клас", - порадувався на відео Потап.

Варто нагадати, що на п'ять днів до війни Потап разом із дружиною, українською співачкою Настею Каменською , виїхав до Іспанії.

17 серпня співачка повідомила, що повернулася до України. Каменських не коментувала місцезнаходження чоловіка, а на публічних заходах в Україні з'являлася сама. Наприкінці серпня дружина Потапа зізналася, що її чоловік залишається за кордоном. Незабаром він також повернувся до України.

Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.

Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.

Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.