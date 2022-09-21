Як повідомляє Politeka.net, продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап насолоджується поверненням додому. Цього разу він вирішив продемонструвати фанам та інший бік свого життя. Як виявилось, артист дуже любить покопатися у землі. На своїй сторінці в Instagram він показав урожай у своєму саду.
Потап поділився фото, на якому з гордістю показав свій урожай яблук, які вже готові до вживання. Судячи з досить усмішкою музиканта, такі звичайні приземлені речі приносять йому багато радості. Всю красу власного саду музикант, на жаль, не став показувати.
"Погляньте, як уродила яблунька моя! Я ж її саджав! Збираємо врожай! Ой клас", - порадувався на відео Потап.
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Варто нагадати, що на п'ять днів до війни Потап разом із дружиною, українською співачкою Настею Каменською , виїхав до Іспанії.
17 серпня співачка повідомила, що повернулася до України. Каменських не коментувала місцезнаходження чоловіка, а на публічних заходах в Україні з'являлася сама. Наприкінці серпня дружина Потапа зізналася, що її чоловік залишається за кордоном. Незабаром він також повернувся до України.
Нагадаємо, прийомна донька Потапа у спортзалі блиснула татуйованим тілом.
Як Politeka повідомляла, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою у спортзалі.
Також Politeka писала, що Потап повернувся до України і показав обличчя, яке паралізувало за кордоном.