Музыкант Потап вернулся в Украину совсем недавно и чувствует себя дома просто счастливым.

Как сообщает Politeka.net, продюсер и тренер "Голоса країни-12" Потап наслаждается возвращением домой. На этот раз он решил продемонстрировать фанам и другую сторону своей жизни. Как оказалось, артист очень любит покопаться в земле. На своей странице в Instagram он показал урожай в своем саду.

Потап поделился фото, на котором с гордостью показал свой урожай яблок, которые уже вполне готовы к употреблению. Судя по довольной улыбке музыканта, такие обычные приземленные вещи приносят ему много радости. Всю красоту собственного сада музыкант, к сожалению не стал показывать.

"Посмотрите, как уродила яблонька моя! Я же ее сажал! Собираем урожай! Ой класс", — порадовался на видео Потап.

Стоит напомнить, что на пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

17 августа певица сообщила, что вернулась в Украину. Каменских не комментировала местонахождение супруга, а на публичных мероприятиях в Украине появлялась сама. В конце августа жена Потапа призналась, что ее муж остается за границей. Вскоре он тоже вернулся в Украину.

Напомним, приемная дочь Потапа в спортзале сверкнула татуированным телом.

Как Politeka сообщала, приемная дочь Потапа впечатлила фигуркой в спортзале.

Также Politeka писала, Потап вернулся в Украину и показал лицо, которое парализовало за границей.