Популярний телеведучий Володимир Остапчук яскраво потролив артистів-путіністів після того, як їхній президент офіційно оголосив мобілізацію в Росії.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук вважає, що тепер таким російським артистам, які підтримали війну проти України, потрібно не словом, а справою доводити свою любов до Росії – приєднається до мобілізації.

Шоумен пропонує ура-патріота Філіпа Кіркорова поставити фельдмаршала.

Олегу Газманову та Миколі Баскову, які неодноразово були задіяні в розпропаганді, вирушить до України у складі дірявого батальйону.

А російського репера, який співав про "друга-президента Путіна", Тіматі Володимир Остапчук висміяв фотографією, де артист розмовляє з шойгу. Український телеведучий запропонував, а тепер не словом, а ділом.

Зазначимо, що 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив у своїй країні мобілізацію. Вона буде частковою.

"Для захисту батьківщини вважаю за необхідне підтримати пропозицію міноборони та генштабу про проведення в Росії часткової мобілізації", - заявив Путін.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні.

Нагадаємо, Остапчук після поїздки за кордон різко висловився про "срачів" між українцями: "Людей треба повертати..."

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