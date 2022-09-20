Незадолго до вторжения рф в Украину появилась информация о том, что сын известного шоумена и актера "Дизель шоу" Егора Крутоголова после серьезной аварии попал в больницу. В интервью радиоведущему Славе Демину на Youtube артист рассказала о состоянии старшего сына Лева.

В 2017 году Лев Крутоголов стал чемпионом Украины по картингу. Во время гонок в феврале 2022 года 12-летний мальчик попал в аварию. Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся. В феврале он проходит реабилитацию после тяжелого ДТП.

По словам Егора Крутоголова, его сын двенадцать дней лежал в больнице и проходил реабилитацию в Италии. Жена артиста была с сыном. Оба очень желали оказаться дома, ведь скучали и хотели продолжить лечение уже в Украине. Шоумен отговаривал их приезжать, ведь чувствовал, что что-то должно случиться, хотя не понимал что именно. Актер добавил, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо.

"Они не послушали. 23 февраля я закончил концерт с "Дизель-шоу", а 24 февраля ночью в два часа поехал в аэропорт их встречать. Это был последний самолет. Мы возвращаемся на вечеринку после концерта, у нас такая традиция. Все друзья радовались, что сын вернулся и чувствует себя отлично. Мы приезжаем домой и только закрываем глаза, а за окном звуки взрывов", - вспомнил Егор Крутоголов.

Сначала они подумали, что что-то упало на первом этаже, но реальность оказалась куда страшнее - россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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