Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская - известная украинская актриса театра и кино, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Анна решила опубликовать видео с тренировки, появившись в раздевалке. Звезда позировала перед зеркалом, впечатляя видом.
"Просто в трусиках и в плащике", - сказала звезда, повиляв бедрами на видео.
До этого Анна показала, как ждет окончания воздушной тревоги во время представления.
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Сейчас я под Киевом и здесь ночью я слышала, как работает наше ПВО! Слава ВСУ
Но эту ночь наверняка не спали все", - написала Саливанчук.
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