Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская - известная украинская актриса театра и кино, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Анна решила опубликовать видео с тренировки, появившись в раздевалке. Звезда позировала перед зеркалом, впечатляя видом.

"Просто в трусиках и в плащике", - сказала звезда, повиляв бедрами на видео.

До этого Анна показала, как ждет окончания воздушной тревоги во время представления.

"Вот так выглядят актеры, когда во время спектакля идет сирена!

Вчера так выглядела вся Украина

В мой родной город Шепетовка прилетел, совсем близко у моего дома, хорошо, что папа был на работе

Сейчас я под Киевом и здесь ночью я слышала, как работает наше ПВО! Слава ВСУ

Но эту ночь наверняка не спали все", - написала Саливанчук.

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