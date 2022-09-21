Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук считает, что теперь таким российским артистам, которые поддержали войну против Украины, нужно не словом, а делом доказывать свою любовь к россии – присоединится к мобилизации.
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Олегу Газманову и Николаю Баскову, которые не раз были задействованы в роспропаганде, отправится в Украину в составе дырявого батальона.
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А российского рэпер, который пел про "друга-президента Путина", Тимати Владимир Остапчук высмеял фотографией, где артист беседует с шойгу. Украинский телеведущий предложил, а теперь не словом, а делом.
Отметим, что 21 сентября президент россии владимир путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.
"Для защиты родины считаю необходимым поддержать предложение минобороны и генштаба о проведении в России частичной мобилизации", - заявил Путин.
По его словам, указ о частичной мобилизации уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.
Напомним, Остапчук после поездки за границу резко высказался о "срачах" между украинцами: "Людей надо возвращать..."
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