Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", похвалилася зовнішністю в новому образі.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила ефектні кадри з нової фотосесії, на яких вона позує в джинсах та синьому топі, які вдало підкреслили її спортивну фігуру.

"Зараз усі ми знаходимося в підвішеному стані, але кожен з нас намагається знайти точку опори і бути корисним для себе та оточуючих! Складно, страшно, незрозуміле майбутнє, але віра та надія в 💙 залишається і дає сили на кожен новий день, яким ми завдячуємо ЗСУ!", — наголосила Гвоздьова, а також поцікавилася в підписників, чи подобається їм її новий образ.

Шанувальники в коментарях одразу ж засипали зірку "Танців з зірками" компліментами: "Дуже гарний образ, вам личить😍", "Образ-бомбааа🔥", "Дуже гарно, Вам личить...".

Нагадаємо, 9 вересня Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хом’ячук обвінчалися після 8 років подружнього життя. Дата вибрана не випадково – це дуже важливий для них день, день народження їхньої дочки Валерії.

Церемонія вінчання відбувалася в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. На святі були присутні й донька подружжя, й їхній маленький син Домінік.

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