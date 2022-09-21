На своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що разом з українськими активістами прийшла до будівлі Білого Дому в столиці США та звернулася до Джо Байдена.

"Біля Білого Дому у Вашингтоні долучилася до щоденного мітингу dailyrally, які проводять US Ukrainian Activists. Щодня, починаючи з 24го лютого, вже 208 днів поспіль українці приходять до Білого Дому. Біля стін Білого Дому я звернулася до пана Президента Joe Biden зі словами вдячності за підтримку, але в той же час із закликом діяти швидше, допоки ще не надто пізно: Світ вже ніколи не буде таким, яким був до 24го лютого", — розповідає Руслана.

Лижичко закликала всіх українців, які перебувають в тому регіоні, долучатися до цих щоденних мітингів біля Білого Дому, а також не втомлюватися виходити на акції у своїх містах, де б ви не були.

"Як людина, яка день-у-день стояла на Майдані, я знаю, що перемагає той, хто не зійде, поки не переможе. Сьогодні українці як пензлики в руках Бога: творять натхнення, якого ще не було! Дякую вам за світло ваших сердець! Дякую всім українцям, що невтомно щодня нагадують світові, що Україна потребує зброї, щоби подолати росію", — наголосила співачка.

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