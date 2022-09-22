На своей странице в Instagram артистка разместила эффектные кадры из новой фотосессии, на которых она позирует в джинсах и синем топе, удачно подчеркнувших ее спортивную фигуру.

"Сейчас все мы находимся во подвешенном состоянии, но каждый из нас пытается найти точку опоры и быть полезным для себя и окружающих! Сложно, страшно, непонятное будущее, но вера и надежда в 💙 остается и дает силы на каждый новый день, которым мы обязаны ВСУ!", - подчеркнула Гвоздева, а также поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее новый образ.

Поклонники в комментариях сразу же засыпали звезду "Танців з зірками" комплиментами: "Очень хороший образ, вам идет 😍", "Образ-бомбааа🔥", "Очень хорошо, Вам идет...".

Напомним, 9 сентября Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомякчук обвенчались после 8 лет супружеской жизни. Дата выбрана не случайно – это очень важный для них день, день рождения дочери Валерии.

Церемония венчания проходила в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. На празднике присутствовали и дочь супругов, и их маленький сын Доминик.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана в США неожиданно обратилась к президенту.

Как сообщала Politeka, подопечная Балана из "Голос країни" после откровения о раке поделилась неожиданной новостью.

Также Politeka писала, что похудевший Данилко показал себя и "маму" без прикрас и гламура.