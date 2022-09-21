Напередодні артистка вперше розповіла про свою боротьбу з раком, але навіть попри тяжку хворобу вона не припиняла радувати шанувальників своїм талантом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Оксана Муха поділилася кадрами з допрем'єрного показу фільму "Щедрик" української режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко, який пройшов у Римі. Саме в цій стрічці зірка "Голосу країни" вперше спробувала себе в ролі акторки.

"«Щедрик» - пісня, яка робить людей щасливими. У це вірила українська дівчинка, у цьому фільмі... Історична драма, яка, на жаль, знову стала актуальною сьогодні. Дуже радію, що була повна зала, люди були настільки вражені, що до останньої секунди титрів не піднімались з крісел, навіть після того, як увімкнулось світло, вони мовчки сиділи, оговтуючись від емоцій…", — розповідає співачка.

"Я мрію, щоб фільм «Щедрик» переклали тими мовами, які потрібні для того, щоб світ міг зрозуміти нас через цю картину. Зміг отримати відповідь на їхнє питання: чому у нас війна? Нам це потрібно. Україні це потрібно. Світу це потрібно. Дякую Олесі Моргунець за можливість зіграти свою першу в житті роль саме в твоєму фільмі. Для мене це велика честь", — зізнається Муха.

Співачка також звернулася до українців із важливим проханням: підтримати український кінематограф.

"Прошу, якщо ситуація в Україні дозволятиме, відвідайте цей фільм в кінотеатрі, а не шукайте піратську версію в неті.. Ми маємо чим пишатись. Підтримуймо своє. Вчимо свою історію. Слава Україні! 💙💛", — наголосила Оксана.

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