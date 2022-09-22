21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. На цей раз Євдокименко показала ефектні кадри з модного показу, де були представлені актуальні моделі на весну-літо 2023 року.

Модель також поділилася своїм фото, на якому вона позує в незвичайній "дзеркальній" кофтині. Образ онучка Ротару доповнила стильними сонцезахисними окулярами та ланцюгом на шию.

"Вітаю, Крістіан Юул Нільсен 🤍 Справжній талант із доброю душею", — написала Соня.

"Дякую, люба ❤️ ", — відповів їй дизайнер

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами. Оцінило своїми лайками публікацію все зіркове сімейство: і її бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.