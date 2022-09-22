21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры с модного показа, где были представлены актуальные модели на весну-лето 2023 года.

Модель также поделилась своим фото, на котором она позирует в необычной "зеркальной" кофточке. Образ внучка Ротару дополнила стильными очками и цепью на шею.

"Поздравляю, Кристиан Юул Нильсен 🤍 Настоящий талант с доброй душой", - написала Соня.

"Спасибо, любовь ❤️ ", - ответил ей дизайнер

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами. Оценило своими лайками публикацию все звездное семейство: и ее бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.