21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. На этот раз Евдокименко показала эффектные кадры с модного показа, где были представлены актуальные модели на весну-лето 2023 года.
Модель также поделилась своим фото, на котором она позирует в необычной "зеркальной" кофточке. Образ внучка Ротару дополнила стильными очками и цепью на шею.
"Поздравляю, Кристиан Юул Нильсен 🤍 Настоящий талант с доброй душой", - написала Соня.
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Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами. Оценило своими лайками публикацию все звездное семейство: и ее бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.