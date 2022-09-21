Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала, яка зараз бере участь у польській версії шоу "Танці зі зірками", показала, як робить макіяж. При цьому макіяж артистка зробила з упором на очі. Кадрами перетворення вона поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Макіяж останніх років передбачає різноманітність стрілок – від класичних до подвійних, широких та різнокольорових, а також дуже довгих та мерехтливих. Українська співачка Джамала демонструє, як це виглядає практично та як важливо макіяж для будь-якої дівчини її професії.

Співачка спокусилася на подвійні стрілки. У її виконанні цей тренд виглядає акуратно та елегантно. Варто взяти на озброєння, якщо ви не дозріли для сміливіших експериментів. Крім того Джамала використала "макіяж без макіяжу" - тренд останніх років, включає максимально природний відтінок помади (в тон ваших губ). Співачка вийшла такою милою і водночас ляльковою. Одним словом - прекрасна - немає слів. Із таким макіяжем вона прийшла давати інтерв'ю одному із польських ЗМІ.

Варто нагадати, що участь Джамали у польському шоу має благодійний характер, адже всі гроші, отримані під час голосування за їхню пару, будуть спрямовані на допомогу українським дітям. Тому мета Джамали – залишитися в шоу якнайдовше, адже її виступи допоможуть українцям.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".