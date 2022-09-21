Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала, которая сейчас принимает участие в польской версии шоу "Танці з зірками", показала, как делает макияж. При этом макияж артистка сделала с акцентом на глаза. Кадрами перевоплащения она поделилась на своей странице в Instagram.

Макияж последних лет предполагает разнообразие стрелок – от классических до двойных, широких и разноцветных, а также очень длинных и мерцающих. Украинская певица Джамала демонстрирует, как это выглядит на практике и показывает, как важен макияж для каждой девушки ее профессии.

Певица соблазнилась на двойные стрелки. В ее исполнении этот тренд смотрится аккуратно и элегантно. Стоит взять на вооружение, если вы не созрели для более смелых экспериментов. Кроме того Джамала использовала "макияж без макияжа" - тренд последних лет, включает в себя максимально естественный оттенок помады (в тон ваших губ). Певица вышла такой милой и в то же время кукольной. Вообщем - красивая - нет слов. С таким макияжем она пришла давать интервью одному из польских СМИ.

Стоит напомнить, что участие Джамалы в польском шоу имеет благотворительный характер, ведь все деньги, вырученные во время голосования за их пару, будут направлены на помощь украинским детям. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше, ведь ее выступления помогут украинцам.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".