Популярна українська виконавиця, екс-солістка "Час та Скло" Надя Дорофєєва зацікавила кадрами виступи у метрополітені.

Як пише Politeka.net , за час повномасштабної війни багато українців переосмислили своє життя і побачили в ньому нові сенси.

Популярна співачка Надя Дорофєєва – не виняток. Вокалістка раніше співала переважно російською, але за півроку війни, за її словами, змінилася внутрішньо. Ця трансформація відобразилася у першому сольному україномовному альбомі під назвою «Сенсі».

Дорофєєва показала у себе в Інстаграм відео, як співає одну з пісень цього альбому. Кадри зроблено під час концерту у метро.

Шанувальники Дорофєєвої діляться враженнями від побаченого. Особливо уважні фанати звернули увагу на барабанщика, який нагадав співака Івана Дорна.

"Найкраща пісня",

"Сенсі це неймовірний альбом, пісня «У твоїй душі» та «Охололо» це просто 💔",

"У якийсь момент здалося, що Дорн за барабанами 😂",

"Вауу, концерт у метро просто 😍😍 а коли ви виступали з Позитивом, просто так круто було 😍😅",

"Чекаємо ще більше пісень українською",

"У саме серце", - висловлюються у мережі.

Нагадаємо, Дорофєєва в шкіряному топі влаштувала фурор у метро ввечері: "Безмежно рада віддячити вам"

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