Як пише Politeka.net , за час повномасштабної війни багато українців переосмислили своє життя і побачили в ньому нові сенси.
Популярна співачка Надя Дорофєєва – не виняток. Вокалістка раніше співала переважно російською, але за півроку війни, за її словами, змінилася внутрішньо. Ця трансформація відобразилася у першому сольному україномовному альбомі під назвою «Сенсі».
Дорофєєва показала у себе в Інстаграм відео, як співає одну з пісень цього альбому. Кадри зроблено під час концерту у метро.
Шанувальники Дорофєєвої діляться враженнями від побаченого. Особливо уважні фанати звернули увагу на барабанщика, який нагадав співака Івана Дорна.
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"Найкраща пісня",
"Сенсі це неймовірний альбом, пісня «У твоїй душі» та «Охололо» це просто 💔",
"У якийсь момент здалося, що Дорн за барабанами 😂",
"Вауу, концерт у метро просто 😍😍 а коли ви виступали з Позитивом, просто так круто було 😍😅",
"Чекаємо ще більше пісень українською",
"У саме серце", - висловлюються у мережі.
Нагадаємо, Дорофєєва в шкіряному топі влаштувала фурор у метро ввечері: "Безмежно рада віддячити вам"
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