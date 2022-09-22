Как пишет Politeka.net, за время полномасштабной войны многие украинцы переосмыслили свою жизнь и увидели в ней новые смыслы.
Популярная певица Надя Дорофеева — не исключение. Вокалистка ранее пела преимущественно на русском языке, но за полгода войны, по ее словам, изменилась внутренне. Эта трансформация отобразилась в первом сольном украиноязысном альбоме под названием «Сенси».
Дорофеева показала у себя в Инстаграм видео, как поет одну из песен из этого альбома. Кадры сделаны во время концерта в метро.
Поклонники Дорофеевой делятся впечатлениями от увиденного. Особо внимательные фанаты обратили внимание на барабанщика, который напомнил им певца Ивана Дорна.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Радиус атаки увеличивается: Пентагон официально объявил о передачи улучшенного оружия ВСУ
Появился ответ, зачем "перекрученный" Путин объявил мобилизацию: "Чтобы заставить Украину..."
У важного союзника россии огромные проблемы: улицы в огне, идет захват государственных зданий
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Самая лучшая песня",
"Сенси это невероятный альбом, песня «В твоей душе» и «Охололо» это просто💔",
"В какой-то момент показалось, что Дорн за барабанами 😂",
"Вауу, концерт в метро просто 😍😍 а когда вы выступали с Позитивом, просто так круто было 😍😅",
"Ждем еще больше песен на украинском",
"В самое сердце", - высказываются в сети.
Напомним, Дорофеева в кожаном топе устроила фурор в метро вечером: "Безгранично рада отблагодарить вас"
Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.
Также Politeka писала, что пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.