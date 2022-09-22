Популярная украинская исполнительница, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтересовала кадрами выступления в метрополитене.

Как пишет Politeka.net, за время полномасштабной войны многие украинцы переосмыслили свою жизнь и увидели в ней новые смыслы.

Популярная певица Надя Дорофеева — не исключение. Вокалистка ранее пела преимущественно на русском языке, но за полгода войны, по ее словам, изменилась внутренне. Эта трансформация отобразилась в первом сольном украиноязысном альбоме под названием «Сенси».

Дорофеева показала у себя в Инстаграм видео, как поет одну из песен из этого альбома. Кадры сделаны во время концерта в метро.

Поклонники Дорофеевой делятся впечатлениями от увиденного. Особо внимательные фанаты обратили внимание на барабанщика, который напомнил им певца Ивана Дорна.

"Самая лучшая песня",

"Сенси это невероятный альбом, песня «В твоей душе» и «Охололо» это просто💔",

"В какой-то момент показалось, что Дорн за барабанами 😂",

"Вауу, концерт в метро просто 😍😍 а когда вы выступали с Позитивом, просто так круто было 😍😅",

"Ждем еще больше песен на украинском",

"В самое сердце", - высказываются в сети.

Напомним, Дорофеева в кожаном топе устроила фурор в метро вечером: "Безгранично рада отблагодарить вас"

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