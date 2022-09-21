Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька часто дражнить шанувальників контентом і ділиться з ними спокусливими фото. Фани щоразу захоплюються округлими формами співачки. У Instagram співачки з'явилися нові чорно-білі атмосферні кадри.

На кадрах співачка Олександра Зарицька постала перед шанувальниками з красиво покладеним волоссям – вона зробила недбале укладання хвилями, кілька пасм артистка заправила за вуха. Яскравий акцент у макіяжі – трендова чорна підводка, яку співачка намалювала стрілки на верхніх віках.

Вона віддала перевагу класиці осені – тренчу. До плаща вічно юна солістка гурту "KAZKA" підібрала і трендовий аксесуар - кільця на пальцях. Спокусливий перформанс вона влаштувала в машині.

"Друзі, зовсім незабаром ми запостімо актуальний розклад наших благодійних концертів в Україні, Європі та, звичайно ж, графік туру в США, який розпочнеться вже у листопаді", - написала Олександра Зарицька у підписі до фото.

Крім того, вона запитала користувачів мережі, де вони хочуть, щоб група виступила. У коментарях українці поспішили відповісти. Крім того, вони засипали її компліментами: "Ух яка соковита", "Звикла Вас бачити завжди жіночною, романтичною, життєрадісною, але таке амплуа Вам теж дуже", "Красива жінка", "Ого! Ось це Ви шикарна, вогонь, отрута, мега красиво".

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.