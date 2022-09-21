Александра Зарицкая предпочла для съемок классику осени – тренч. К плащу вечно юная солистка группы "KAZKA" подобрала и трендовый аксессуар.

Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая часто дразнит поклонников контентом и делится с ними соблазнительными фото. Фаны каждый раз восхищаются округлыми формами певицы. В Instagram певицы появились новые черно-белые атмосферные кадры.

На кадрах певица Александра Зарицкая предстала перед поклонниками с красиво уложенными волосами – она сделала небрежную укладку волнами, несколько прядей артистка заправила за уши. Яркий акцент в макияже – трендовая чернач подводка, который певица нарисовала стрелки на верхних веках.

Она предпочла для съемок классику осени – тренч. К плащу вечно юная солистка группы "KAZKA" подобрала и трендовый аксессуар – кольца на пальцах. Соблазнаяющий перформанс она устроила в машине.

"Друзья, совсем скоро мы запостим актуальное расписание наших благотворительных концертов в Украине, Европе и, конечно же, график тура в США, который начнется уже в ноябре", - написала Александра Зарицкая в подписи к фото.

Кроме того, она спросила у пользователей сети, где они хотят, чтобы группа выступила. В комментариях украинцы поспешили дать ответ. Кроме того, они засыпали ее комплиментами: "Ух какая сочная", "Привыкла Вас видеть всегда женственной, романтичной, жизнерадостной, но такое амплуа Вам тоже очень", "Красивая женщина", "Ого! Вот это Вы шикарна, огонь, яд , мега красивенно".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.