Співак не так давно пішов із продюсерського центру Олексія Потапенка (Потапа) та Ірини Горової, а зараз продовжує розвивати сольну кар'єру.

Напередодні Позитив представив зворушливий дует з фіналісткою "Голос країни-10" Анастасією Балог. Разом вони записали трек "Додому", у якому розповіли історію дівчини, яка перебуває за кордоном, у той час як її коханий захищає країну від окупантів.

"Сьогодні для творчості й креативу не існує жодних кордонів. Я відкриваю в собі нові фарби музики. Я хочу підтримувати усіх творців зі свіжими ідеями та баченням музики! Я радий, що нам з Настею Балог вдалося зробити такий душевний та близький кожному з нас трек «Додому». Багато наших друзів та родичів знаходяться за кордоном. Багато сімей були вимушені покинути свої рідні міста. Але я вірю, що перемога незабаром, і ми усі скоро зустрінемося вдома", — пише Олексій.

Шанувальники в коментарях оцінили новий дует:

"Вітаю🤍чуттєва робота! Трек 🔥";

"Пісня просто на повторі від учорашнього дня 💔 дуже красиво та зворушливо. І звичайно ж обов'язково всі ті, хто покинули будинки, повернуться додому. Хочеться почути від тебе лірика ✨";

"Просто неймовірно красиво".

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