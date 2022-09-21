Певец недавно ушел из продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) и Ирины Горовой, а сейчас продолжает развивать сольную карьеру.

Накануне Позитив представил трогательный дуэт с финалисткой "Голос країни-10" Анастасией Балог. Вместе они записали трек "Додому", в котором рассказали историю находящейся за рубежом девушки, в то время как ее любимый защищает страну от оккупантов.

"Сегодня для творчества и креатива не существует никаких границ. Я открываю в себе новые краски музыки. Я хочу поддерживать всех создателей со свежими идеями и видением музыки! Я рад, что нам с Настей Балог удалось сделать такой душевный и близкий каждому из нас трек "Додому". Многие наши друзья и родственники находятся за границей. Многие семьи были вынуждены покинуть свои родные города. Но я верю, что победа вскоре, и мы все скоро встретимся дома", — пишет Алексей.

Поклонники в комментариях оценили новый дуэт:

"Поздравляю🤍чувственная работа! Трек 🔥";

"Песня просто на повторе с вчерашнего дня 💔 очень красиво и трогательно. И конечно же обязательно все те кто покинули дома вернутся домой. Хочется больше услышать от тебя лирика ✨";

"Просто невероятно красиво".

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