Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", різко звернулася до своїх колег з рф, які продовжують ігнорувати війну в Україні.

Після нового звернення російського диктатора володимира путіна, в якому він оголосив про мобілізацію, на своїй сторінці в Instagram Кошмал розмістила емоційний пост.

"За вами вже йдуть! Я досі не можу повірити в це безумство! Замість того, щоб будувати, йти вперед, радіти життю, ростити дітей і робити життя кращим, «сусідня країна» продовжує розв’язувати найкривавішу і найстрашнішу війну 21го століття і готова всіх повбивати, і своїх, і не своїх, заради божевільних амбіцій, прикритих відвертою брехнею", — пише Анна.

Актриса також наголосила, що війна торкнеться кожного, і просто ігнорувати жахи довкола не вийде.





"Мої російські колеги тим часом розказують про «нельогкоє врємя для спорта» і «всьо будєт харашо». Звісно, легше вдавати що все Ок! Але!Повірте, поки ВИ це не зупините, нічого хорошого не буде! Не будуйте ілюзій, що війна вас не торкнеться! Торкнеться! За вами вже йдуть! Рано чи пізно вам доведеться дуже дорого розплачуватися за підпорядкування, страх чи криваві переконання!", — додала Кошмал.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Сватів": "Навіть немає що додати👏🏼", "Коротко, але все точно. На жаль, вони всі там сліпі глухі і тупі. Вони не розуміють", "В цих чмонь ніколи не стане розуму зрозуміти , наскільки вони нікчемні ! Просто чекаю, що зовсім скоро вони розпадуться як совок".

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