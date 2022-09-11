Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал запала в серця багатьох шанувальників не лише завдяки своєму таланту, але й неймовірній відкритості та щирості. Зірка намагається постійно бути на зв'язку з фоловерами та розповідати їм про своє життя.
Так, Ганна вирішила нагадати, що 10 вересня у нашій країні відзначають День українського кіно.
З цієї нагоди артистка показала добірку фотографій, зроблених під час зйомок фільмів та проектів за її участю.
Кадри показують, з якою легкістю талановита Ганна вживається в роль і якою різною може бути.
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«З Днем Українського Кіно! 🎥 Люблю! У нас ще багато цікавого попереду 😉», - заінтригувала у підписі артистка.
Користувачі мережі обдарували компліментами Анну Кошмал.
"Вітаю 💙💛 це круто, що в нашій Україні такі талановиті люди, як Ви 🔥🔥🔥🔥 Ви опора нашої культури",
"Аня, яка Ви красива!!! Дуже люблю фільми за Вашою участю))) ❤️",
"Крутяк",
"Ви неймовірна🤗 далі буде у нас більше досягнень та шедеврів❣️🎞🎬", - пишуть у коментарях.
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