Знаменита українська актриса театру та кіно, яку багато хто знає за роллю Женьки у серіалі "Свати" Ганна Кошмал захопила красою на нових фото.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал запала в серця багатьох шанувальників не лише завдяки своєму таланту, але й неймовірній відкритості та щирості. Зірка намагається постійно бути на зв'язку з фоловерами та розповідати їм про своє життя.

З настанням осені багато людей впадає в смуток і знаменита артиска стала не винятком. Тим більше за таких тяжких часів в Україні. Про свої почуття та переживання Анна Кошмал поділилася на особистій сторінці в Інстаграм.

«Я все життя так люблю спеку та квітучу природу, що кожен початок осені для мене це супер драматична подія. А цього року, звісно, ​​особливо. Хотілося б, щоб це був наш привід для хвилювань… але поки що ні. Набираємось терпіння, тримаємось та підтримуємо один одного, допомагаємо та віримо у ЗСУ ❤️», - написала Ганна.

Свою публікацію українська актриса проілюструвала кадрами нової фотосесії, яка дуже сподобалася читачам її сторінки.

"Життєво! Всі радіють осені, а я вже сумую за літом і готуюся до холодів 🥲",

"Ганна ви чарівна блискуча прекрасна класна дуже люблю вас! Дякую вам за те, що ви Ганна є на світі! Ви потрібні як ніколи! Бережіть Себе де б ви не були!", - Коментують фоловери.

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