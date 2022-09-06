Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал запала в серця багатьох шанувальників не лише завдяки своєму таланту, але й неймовірній відкритості та щирості. Зірка намагається постійно бути на зв'язку з фоловерами та розповідати їм про своє життя.
З настанням осені багато людей впадає в смуток і знаменита артиска стала не винятком. Тим більше за таких тяжких часів в Україні. Про свої почуття та переживання Анна Кошмал поділилася на особистій сторінці в Інстаграм.
«Я все життя так люблю спеку та квітучу природу, що кожен початок осені для мене це супер драматична подія. А цього року, звісно, особливо. Хотілося б, щоб це був наш привід для хвилювань… але поки що ні. Набираємось терпіння, тримаємось та підтримуємо один одного, допомагаємо та віримо у ЗСУ ❤️», - написала Ганна.
Свою публікацію українська актриса проілюструвала кадрами нової фотосесії, яка дуже сподобалася читачам її сторінки.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Скандал у літаку, неадекватна росіянка вдарила дитину з України: дівчинка мала подушку з воїном ЗСУ
"Для наших захисників": 14-річна донька Кошового з "Квартал 95" вигадала новий спосіб допомагати ЗСУ
"Холостячка" Огневич кокетливо похвалилася, з ким зараз проводить свої вечори: "Був вибір..."
"Майстер Шеф" Клопотенко несподівано звернувся до Огнєвіч та Астаф'євої: "І щоб вся українська..."
"Життєво! Всі радіють осені, а я вже сумую за літом і готуюся до холодів 🥲",
"Ганна ви чарівна блискуча прекрасна класна дуже люблю вас! Дякую вам за те, що ви Ганна є на світі! Ви потрібні як ніколи! Бережіть Себе де б ви не були!", - Коментують фоловери.
Нагадаємо, екс-дружина нового хлопця Дорофєєвої зняла труси та розповіла правду про стосунки з Дантесом: "Мені дуже пощастило"
А ще Politeka повідомляла, гучні слова Дантеса захопили дружину Монатика та Мартиновську із закордону.
Також Politeka писала, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення: "Бо чесно, як анорексія"