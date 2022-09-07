Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. Після початку війни Ганна зізналася, що лише два актори зі знаменитого проекту підтримали українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка одружена і вже виховує сина, якого народила у 2018 році.
Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Кошмал вирішила поділитись фото, де показала свого сина, якого звуть Михайлом.
На фото син Ганни сидів у перукарні, де його стригли машинкою. Зірка стояла перед дзеркалом і зробила селфі, показавши рідкісне фото сина.
"Ну дуже серйозний та важливий чоловік", - підписала фотографію Кошмал.
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