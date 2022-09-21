Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", резко обратилась к своим коллегам из рф, которые продолжают игнорировать войну в Украине.

После нового обращения российского диктатора владимира путина, в котором он объявил о мобилизации, на своей странице в Instagram Кошмал разместила эмоциональный пост.

"За вами уже идут! Я до сих пор не могу поверить в это безумие! Вместо того, чтобы строить, идти вперед, радоваться жизни, растить детей и делать жизнь лучше, «соседняя страна» продолжает развязывать самую кровавую и страшную войну 21-го века и готова всех умертвить, и своих, и не своих, ради безумных амбиций, прикрытых откровенной ложью", — пишет Анна.

Актриса также подчеркнула, что война коснется каждого, и просто игнорировать ужасы вокруг не получится.





"Мои российские коллеги тем временем рассказывают о «нелегком времени для спорта» и «все будет хорошо». Конечно, легче притворяться что все Ок! Но! Поверьте, пока ВЫ это не остановите, ничего хорошего не будет! Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! Коснется! За вами уже идут! Рано или поздно вам придется очень дорого расплачиваться за подчинение, страх или кровавые убеждения!", - добавила Кошмал.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Сватов": "Даже нечего добавить 👏🏼", "Кратко, но все точно. К сожалению, они все там слепые глухие и тупые. Они не понимают", "У этих чмонь никогда не станет ума понять, насколько они ничтожны! Просто жду, что совсем скоро они распадутся как совок".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения.

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