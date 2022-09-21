Артистка Злата Огневич не розуміє, як росіяни свідомо йдуть на смерть заради ілюзорних цілей, і зізнаються, що їм навіть не шкода "гарматного м'яса".

Як повідомляє Politeka.net, президент росії володимир путін повідомив про проведення часткової мобілізації в країні. Призову підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу у лавах ЗС РФ. Гучна заява викликала паніку серед росіян та розсмішила українців.

Українська співачка Злата Огневич також не залишилася осторонь довгоочікуваного звернення путіна і присвятила цьому пост у своїх Instagram-stories.

Артистка Злата Огневич не розуміє, як росіяни свідомо йдуть на смерть заради ілюзорних цілей, і зізнаються, що їм навіть не шкода "гарматного м'яса".

"Замість гідного життя, соціального забезпечення, відремонтованих доріг, газифікації в кожному селищі рф, розвитку та можливості бути представленими у сучасному співтоваристві – путін обрав для своїх підданих мобілізацію-утилізацію. Ні, мені їх не шкода. Навіть матерів, які оплакуватимуть синів. Нікого з них! Мені їх не шкода, але мені боляче за наших синів, за наших хлопців та дівчаток", - написала Злата Огневич.

Крім того, співачка зізналася, що зараз тимчасово проживає у готелі біля бази НАТО, адже перебуває в Європі в рамках благодійного туру. Артистка з надією вірить у те, що там тренуються українські військові.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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