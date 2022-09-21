Как сообщает Politeka.net, президент рф владимир путин сообщил о проведении частичной мобилизации в стране. Призову будут подлежать только граждане, которые сейчас находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Громкое заявление вызвало панику среди россиян и рассмешило украинцев.
Украинская певица Злата Огневич также не остались в стороне от долгожданного обращения путина и посвятила этому пост в своих Instagram-stories.
Артистка Злата Огневич не понимает, как россияне сознательно идут на смерть ради иллюзорных целей, и признаются, что им даже не жалко "пушечное мясо".
"Вместо достойной жизни, социального обеспечения, отремонтированных дорог, газификации в каждом поселке рф, развития и возможности быть представленными в современном сообществе – путин выбрал для своих подданных мобилизацию-утилизацию. Нет, мне их не жалко. Даже матерей, которые будут оплакивать сыновей. Никого из них! Мне их не жалко, но мне больно за наших сыновей, за наших ребят и девченок", – написала Злата Огневич.
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Кроме того, певица призналась, что сейчас временно проживает в гостиннице возле базы НАТО, ведь находится в Европе в рамках благотворительного тура. Артистка с надеждой верит в то, что там тренируются украинские военные.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.