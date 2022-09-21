Як пише Politeka.net , «Дизель шоу» підготували чергову цікаву прем'єру для українців, яку вони зможуть переглянути вже 23 вересня.
Так, артисти Євген Гашенков, Єгор Крутоголов та Олександр Бережок показали, що відбувається з колаборантами на окупованих територіях. Розв'язка обіцяє бути несподіваною.
"З колаборантами розмова коротка: їх одразу ліквідують. Тому рашистам не завжди вдається знайти "своїх" на окупованих територіях. Але наш герой вирішив самостійно звернутися до тимчасової влади. Але чи влаштують сержантів ФСБ наміри Івана Грицька?", - йдеться у публікації «Дизель шоу» в Інстаграм.
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Судячи з кадрів, Єгор Крутоголов грав колаборанта, а Бережок та Гашенков – фсбшників.
Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" несподівано вийшли на сцену у вишиванках.
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