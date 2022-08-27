Певица и юмористка Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", вышла на связь и поделилась хорошей новостью с украинцами.

После полномасштабного вторжения в Украину популярная юмористка Виктория Булитко активно вела войну на информационном фронте. Она рассказывала о зверствах российской армии в нашей стране и из-за этого ее аккаунт в соцсетях заблокировали.

Но сейчас Виктории удалось выйти из бана. Радостью она поделилась на страницах соцсетей.

«Наконец-то мне восстановили мою страницу в Инстаграм 🙏 Наверняка кто-то заметил, что мои страницы в Facebook и Instagram были удалены. Враг бодрствует, а боты работают:( Так вот благодаря нашим несгибаемым людям мои страницы вернули! Да, большое количество постов я потеряла. Страница с ограничениями и публикации будет показывать на малую аудиторию! Но какую 💙💛 Хочу поблагодарить всех, кто помогал и помогает восстановить справедливость! Спасибо очень 👉@poka.tya ❤️ «, - написала артистка.

Булитко пообещала бороться с алгоритмами и попросила неравнодушных людей поддержать ее страницу и лайками и комментариями.

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