Как пишет Politeka.net, «Дизель шоу» подготовили очередную интересную премьеру для украинцев, которую они смогут посмотреть уже 23 сентября.

Так, артисты Евгений Гашенков, Егор Крутоголов и Александр Бережок показали, что происходит с коллаборантами на оккупированных территориях. Развязка обещает быть неожиданной.

"С коллаборантами разговор короткий: их сразу ликвидируют. Поэтому рашистам не всегда удается найти "своих" на оккупированных территориях. Но наш герой решил самостоятельно обратиться к временной власти. Но устроят ли сержантов ФСБ намерения Ивана Грицька?", - говорится в публикации «Дизель шоу» в Инстаграм.

Судя по кадрам, Егор Крутоголов играл коллаборанта, а Бережок и Гашенков - фсбшников.

Напомним, звезды "Дизель шоу" неожиданно вышли на сцену в вышиванках, фото

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