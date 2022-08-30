Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая всего несколько дней назад смогла восстановить свои страницы в соцсетях и вернуться к поклонникам, удивила новым "приключением".

В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, как потерпела неудачу во время встречи с 11-летней чемпионкой по шахматам, активно помогающей украинским защитникам.

"Дважды. Дважды проиграла в шашки этой хрупкой девочке 🙈 Но не стыдно, потому что Валерия Ежова — чемпионка мира! Но самое главное — она собирает средства на помощь нашим военным. В свои 11 лет она в общей сложности собрала уже почти 100 тысяч гривен! 30 тысяч передала нашему благотворительному «Дизель Фонду». Это просто что-то потрясающее", — рассказала Булитко.

Артистка лично обратилась к юной чемпионке, а также ко всем поклонникам.

"Лера, ты невероятная! 😍 Очень рада была видеть тебя на нашем первом благотворительном концерте «Дизель Шоу». Потрясена нашими детьми и уверена: с такой поддержкой наша победа уже совсем близко! Помогайте и вы", - подчеркнула Виктория.

Поклонники в комментариях поддержали звезду: "Наши детки лучшие))", "Очень рады вас видеть!!! Спасибо за все, что вы делаете. Привет всему дизелю!", "Браво, очень рад, что Украина не перестает удивлять", " Викуля, тренироваться надо, против чемпионки куда прешь".

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