Ганна вже тривалий час живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка розмістила відео, в якому їхній син Гліб звертається до українських захисникам та розповідає, що саме завдяки ЗСУ він зміг піти в перший клас. Таким чином Саліванчук вирішила привітати українців із Міжнародним днем миру, який щорічно відзначають 21 вересня.

"Для українців це зараз неабияке свято: свято-біль, адже триває страшна війна; свято-мрія, адже кожен чекає безпеки і спокою; свято-гордість, адже Україна боронить загальнолюдські цінності всього світу! Українці за кордоном сумують... Країна чекає всіх українців додому!!! Після перемоги нам і нашим дітям відбудовувати Україну, ми всі свідомі цього!", — написала актриса під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку та її сина та відзначили артистизм Гліба: "Такий файний хлопчик, весь у мамусю😍", "Який молодець", "Наші діти заслуговують на найкраще!", "Котик".

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