Анна уже долгое время живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка разместила видео, где их сын Глеб обращается к украинским защитникам и рассказывает, что именно благодаря ВСУ он смог пойти в первый класс. Таким образом Саливанчук решила поздравить украинцев с Международным днем ​​мира, который ежегодно отмечают 21 сентября.

"Для украинцев это сейчас незаурядный праздник: праздник-боль, ведь идет страшная война; праздник-мечта, ведь каждый ждет безопасности и покоя; праздник-гордость, ведь Украина защищает общечеловеческие ценности всего мира! Украинцы за границей скучают... Страна ждет всех украинцев домой!!! После победы нам и нашим детям отстраивать Украину, мы все осознаем это!", - написала актриса под видео.

Поклонники в комментариях поддержали звезду и ее сына и отметили артистизм Глеба: "Такой хороший мальчик, весь в мамочку", "Какой молодец", "Наши дети заслуживают лучшего!", "Котик".

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