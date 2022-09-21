Відомий український хореограф Влад Яма у день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, встиг втекти з України разом зі своєю родиною.
Зараз він із дружиною Ліліаною та сином Леоном живе у США і не збирається найближчим часом з'являться у рідній країні.
Після від'їзду дружина Ями перестала вести свій аккаунт в Інстаграм і навіть не опублікувала пост, що засуджує війну. Але зрештою Ліліана наважилася вийти на зв'язок, показавши нові сторіси, як люблять і підтримують Україну з чужої країни.
Ліліана показала кадри, зроблені під час благодійного вечора у США. Коли виступав маленький українець у рожевому капелюшку, як у Kalush, на сцену несподівано вибіг син Ями і заходився запально танцювати. Леон ставав на руки, крутився на голові та перебирав ногами. Відразу видно, що хлопчик із раннього дитинства займається танцями.
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«У цей момент я плачу за кадром. Леон також вирішив підтримати рідну Україну своїм виступом», - повідомила дружина Ями.
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