Дружина Влада Ями з "Танців з зірками" Ліліана, яка з початку війни мовчала, вийшла на зв'язок та похвалилася талантами сина.

Відомий український хореограф Влад Яма у день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, встиг втекти з України разом зі своєю родиною.

Зараз він із дружиною Ліліаною та сином Леоном живе у США і не збирається найближчим часом з'являться у рідній країні.

Після від'їзду дружина Ями перестала вести свій аккаунт в Інстаграм і навіть не опублікувала пост, що засуджує війну. Але зрештою Ліліана наважилася вийти на зв'язок, показавши нові сторіси, як люблять і підтримують Україну з чужої країни.

Ліліана показала кадри, зроблені під час благодійного вечора у США. Коли виступав маленький українець у рожевому капелюшку, як у Kalush, на сцену несподівано вибіг син Ями і заходився запально танцювати. Леон ставав на руки, крутився на голові та перебирав ногами. Відразу видно, що хлопчик із раннього дитинства займається танцями.

«У цей момент я плачу за кадром. Леон також вирішив підтримати рідну Україну своїм виступом», - повідомила дружина Ями.

Нагадаємо, Влад Яма показав, як зустрів Білик та Олега Скрипку у Майамі

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців із зірками" нарвався на шквал критики через фото з волоссям

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців зі зірками" запалив на крутій вечірці в США, допоки в Україні війна