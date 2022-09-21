Известный украинский хореограф Влад Яма в день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, успел сбежать из Украины вместе со своей семьей.
Сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живет в США и не собирается в ближайшее время появлятся в родной стране.
После отъезда супруга Ямы вперестала вести свой аккаунт в Инстаграм и даже не опубликовала пост осуждающий войну. Но в конечном итоге Лилиана решилась выйти на связь, показав новые сторис, как любят и поддерживают Украину из чужой страны.
Лилиана показала кадры, сделанные во время благотворительного вечера в США. Когда выступал маленький украинец в розовой шляпке, как Kalush, на сцену неожиданно выбежал сын Ямы и принялся зажигательно танцевать. Леон ставал на руки, крутился на голове и перебирал ногами. Сразу видно, что мальчик с раннего детства занимается танцами.
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«В этот момент я плачу за кадром. Леон тоже решил поддержать родную Украину своим выступлением», - сообщила жена Ямы.
Напомним, Влад Яма показал, как встретил Билык и Олега Скрипку в Майами
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" нарвался на шквал критики из-за фото с волосами
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" зажег на крутой вечеринке в США, пока в Украине война