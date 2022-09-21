Жена Влада Ямы из "Танців з зірками" Лилиана, которая с начала войны молчала, вышла на связь и похвасталась талантами сына.

Известный украинский хореограф Влад Яма в день полномасштабного вторжения России, 24 февраля, успел сбежать из Украины вместе со своей семьей.

Сейчас он с женой Лилианой и сыном Леоном живет в США и не собирается в ближайшее время появлятся в родной стране.

После отъезда супруга Ямы вперестала вести свой аккаунт в Инстаграм и даже не опубликовала пост осуждающий войну. Но в конечном итоге Лилиана решилась выйти на связь, показав новые сторис, как любят и поддерживают Украину из чужой страны.

Лилиана показала кадры, сделанные во время благотворительного вечера в США. Когда выступал маленький украинец в розовой шляпке, как Kalush, на сцену неожиданно выбежал сын Ямы и принялся зажигательно танцевать. Леон ставал на руки, крутился на голове и перебирал ногами. Сразу видно, что мальчик с раннего детства занимается танцами.

«В этот момент я плачу за кадром. Леон тоже решил поддержать родную Украину своим выступлением», - сообщила жена Ямы.

Напомним, Влад Яма показал, как встретил Билык и Олега Скрипку в Майами

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" нарвался на шквал критики из-за фото с волосами

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" зажег на крутой вечеринке в США, пока в Украине война