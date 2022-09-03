Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор, который судит проект "Танці з зірками". А сразу же после начала войны Влад выехал с семьей в США и больше в Украине не появлялся. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Влад показал, как выглядел в детстве с волосами.

"Всех с Днем Знаний!

Наши дети заслуживают того, чтобы ходить в школу, а не бегать в бомбоубежища…

До сих пор не верю, что сын уже школьник", - написал Влад.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Когда вы вернуться на родину ? Неужели вам не стыдно со штатов выставлять, например Анатольевич многодетный отец, но находится в Украине после концертов, когда медийные люди в Украине ездят и морально и физически поддерживают нашу армию, люди поднимают экономику, а вы там… очень жаль и разочарована…", "Возвращайся в Украину! Вы ведь мужчина?!", "Время летит", "Какие волосі", "Пусть будет здоров, счастлив и лучший в классе".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" зажег на крутой вечеринке в США, пока в Украине война

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из США показал пожилых родителей, которые остались под обстрелами в Запорожье

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма заинтриговал возвращением в Украину спустя полгода



