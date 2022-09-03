Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор, который судит проект "Танці з зірками". А сразу же после начала войны Влад выехал с семьей в США и больше в Украине не появлялся. Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Влад показал, как выглядел в детстве с волосами.
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До сих пор не верю, что сын уже школьник", - написал Влад.
Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:
"Когда вы вернуться на родину ? Неужели вам не стыдно со штатов выставлять, например Анатольевич многодетный отец, но находится в Украине после концертов, когда медийные люди в Украине ездят и морально и физически поддерживают нашу армию, люди поднимают экономику, а вы там… очень жаль и разочарована…", "Возвращайся в Украину! Вы ведь мужчина?!", "Время летит", "Какие волосі", "Пусть будет здоров, счастлив и лучший в классе".
Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" зажег на крутой вечеринке в США, пока в Украине война
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из США показал пожилых родителей, которые остались под обстрелами в Запорожье
Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма заинтриговал возвращением в Украину спустя полгода