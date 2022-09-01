Хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как зажигает на вечеринке в США, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и судья "Танців з зірками". Знаменитость женат на красотке Лилии, с которой более 10 лет вместе. У пары есть сын Леон, которого долгое время Влад не показывал общественности. Сразу же после начала войны танцор с семьей сбежали из Украины в США. Там знаменитость находится и по сей день, не приезжая обратно.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделился кадрами в своем блоге, где зажигает на вечеринке. Как можно заметить, Влад находился за диджейским пультом.

"Не просто пати...", - написал Влад.

Сообщалось, что Влад Яма показал родителей, которые остались в запорожье.

"50 лет вместе…

Невероятный пример для нескольких поколений. Сколько историй, разговоров, событий… Спасибо, что поддерживали меня во всем и тратили на танце деньги, которых не было…

Сегодня мы планировали вместе праздновать на Бирючем острове, но кто-то пришел на чужую землю, чтобы кого-то «спасать»… Догоним, обещаю!", - написал Влад.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" рядом женой в роскошном платье хвастнул их отношениями

Также Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Влад Яма заинтриговал возвращением в Украину спустя полгода

А еще Politeka писала, что Влад Яма в патриотической футболке объявился на собрании украинцев за границей



