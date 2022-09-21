19-річна дочка актриси Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка Ганна відверто розповіла, як її цькували в школі через славу батьків.

Донька зіркового подружжя дала інтерв'ю ЖВЛ, в якому зізналася, що й досі плаче, згадуючи шкільні часи.

Ганна отримувала освіту в звичайній державній школі, і через булінг у неї взагалі не було друзів. Однокласники постійно говорили їй: "Батьки все за тебе зроблять, у них там така яскрава кар'єра, а ти тут серед нас. Ми такі "звичайні смертні". А чому ти не в якійсь приватній школі? А чому за тебе не заплатять?".

"Це дуже складно, але багато хто через це проходить", — додала дочка Сумської.

Борисюк також розповіла, що хоч її батьки весь час були зайняті роботою та гастролями, вона не страждала від нестачі уваги і любові: найкращими друзями для неї стали мама, тато та старша сестра Антоніна Паперна, яка тепер з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України.

"Я постійно відчуваю любов до себе. Мама передавала поїздом грудне молоко, тато домовлявся, будував якісь бізнес-плани, тримаючи мене на руках. І його це ніколи не втомлювало, я дуже вдячна йому за це", — зізнається Ганна.

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