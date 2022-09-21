Дочь звездных супругов дала интервью ЖВЛ, в котором призналась, что до сих пор плачет, вспоминая школьные времена.

Анна получала образование в обычной государственной школе, и из-за буллинга у нее вообще не было друзей. Одноклассники постоянно говорили ей: "Родители все за тебя сделают, у них там такая яркая карьера, а ты здесь среди нас. Мы такие "обычные смертные". А почему ты не в какой-нибудь частной школе? А почему за тебя не заплатят?".

"Это очень сложно, но многие из-за этого проходят", — добавила дочь Сумской.

Борисюк также рассказала, что хотя ее родители все время были заняты работой и гастролями, она не страдала от нехватки внимания и любви: лучшими друзьями для нее стали мама, папа и старшая сестра Антонина Паперная, которая теперь с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала ни одного заявления о полномасштабной войне рф против Украины.

"Я постоянно чувствую любовь к себе. Мама передавала поездом грудное молоко, папа договаривался, строил какие-то бизнес-планы, держа меня на руках. И его это никогда не утомляло, я очень благодарна ему за это", - признается Анна.

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