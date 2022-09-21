Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, щоб підтримувати українців та допомогти збиранням коштів для потреб ЗСУ. Артистка не забуває акцентувати увагу на важливих проблемах і почала висловлюватися в Сторі набагато частіше.
В Інстаграм також з'явилася інформація про новий тур Тіни Америкою, який вона запланувала вже найближчим часом. Також виконавиця не забуває про трендові образи і на фотосесіях завжди підкреслює привабливі форми найкращим чином.
Чорна сукня з максимальним декольте та класичний вже макіяж з акцентом на губи не залишилися непоміченими:
«Неперевершена Тіна Кароль; Мила неперевершена бажана красуня; ❤️Буде фурорище в Америці, я впевнена така красуня і голос напрочуд гарний!; просто машина 😍», - пишуть у мережі.
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Артистка також їздить додому та влаштовує концерти для українців у улюблених містах.
«Ця пісня була першою у моїй кар'єрі. Я написала її натхненно, наївність у ній зашкалює. Складно помістити в голову, що ми змушені співати в метро і в той же момент, як сильна віра в цих очах, бо незламні! Навіки разом 💞🫂🇺🇦!» - пише Тіна під добіркою нових кадрів.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.