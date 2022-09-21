Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, щоб підтримувати українців та допомогти збиранням коштів для потреб ЗСУ. Артистка не забуває акцентувати увагу на важливих проблемах і почала висловлюватися в Сторі набагато частіше.

В Інстаграм також з'явилася інформація про новий тур Тіни Америкою, який вона запланувала вже найближчим часом. Також виконавиця не забуває про трендові образи і на фотосесіях завжди підкреслює привабливі форми найкращим чином.

Чорна сукня з максимальним декольте та класичний вже макіяж з акцентом на губи не залишилися непоміченими:

«Неперевершена Тіна Кароль; Мила неперевершена бажана красуня; ❤️Буде фурорище в Америці, я впевнена така красуня і голос напрочуд гарний!; просто машина 😍», - пишуть у мережі.

Артистка також їздить додому та влаштовує концерти для українців у улюблених містах.

«Ця пісня була першою у моїй кар'єрі. Я написала її натхненно, наївність у ній зашкалює. Складно помістити в голову, що ми змушені співати в метро і в той же момент, як сильна віра в цих очах, бо незламні! Навіки разом 💞🫂🇺🇦!» - пише Тіна під добіркою нових кадрів.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.