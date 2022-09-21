Популярная украинская певица Тина Кароль путешествует по странам, чтобы подедржать украинцев и помочь сбором средств для нужд ВСУ. Артистка не забывает акцентировать внимание на важных проблемах и стала высказываться в Стори намного чаще.
В Инстаграм также появилась информация о новом туре Тины по Америке, который она запланировала уже на ближайшее время. Также исполнительница не забывает о трендовых образах и на фотосессиях всегда подчеркивает привлекательные формы лучшим образом.
Черное платье с максимальным декольте и классический уже макияж с акцентом на губы не остались не замеченными:
«Непревзойденная Тина Кароль; Милая непревзойденная желанная красотка; ❤️Будет фурорище в Америке, я уверенна такая красотка и голос удивительно хорош!; просто машина 😍», - пишут в сети.
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Артистка также ездит домой и устраивает концерты для украинцев в любимых городах.
«Эта песня была первой в моей карьере. Я написала ее вдохновенно, наивность в ней зашкаливает. Сложно поместить в голову, что мы вынуждены петь в метро и в тот же момент, как сильна вера в этих глазах, потому что несокрушимы! Навеки вместе 💞🫂🇺🇦!» - пишет Тина под подборкой новых кадров.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.