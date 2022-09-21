Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни", співак Сергій Лазановський поділився кумедною історією з життя, за яку йому соромно.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram співак розповів про незручну ситуацію на прийомі в лікаря.

"Розкажу вам швиденько історію дня. Я доволі часто практикую таку річ, що перевіряю своє здоров'я, здаючи різні аналізи. У мене була ситуація, коли в мене дуже сухі лікті були. Звичайно, я звернувся до дерматолога, і коли я проходив перевірку, він повністю мене роздягнув, наголо", — пригадує Лазановський.

Але прийом був не звичайний, разом з лікарем сиділа ще й група інтернів.

"Там були інтерни-студенти. Чесно, я дуже сподівався, що мене ніхто не знає. Але сьогодні мені розказали смішну історію, що вони мене впізнали...", — жаліється зірка "Голосу країни".

"Давно я так не реготав. Це суцільний сором", — зізнається артист.

Відзначимо, зараз Сергій перебуває в чудовій фізичній формі і не соромится ділитися з шанувальницями пікантними фото з мінімумом одягу.

Раніше артист регулярно тренувався в залі самостійно, тож йому вдалося досягти хороших результатів та наростити м'язи. Тепер, аби довести тіло до ідеалу, Лазановський звернувся до експерта та знайшов собі персонального тренера по бартеру.

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